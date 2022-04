Cos’è la PAC, quali prospettive per il futuro? Il webinar gratuito per gli studenti

Cos’è la PAC, quali prospettive per il futuro? Il webinar gratuito per...

Le linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’Educazione Civica a scuola sono chiare e ben definite. I nuclei tematici di cui discutere in classe sono tre: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Ed è proprio sul secondo che è necessario fare una riflessione molto più attenta. Infatti, l’attenzione all’ecosostenibilità è un segmento significativo dell’offerta formativa delle scuole italiane, che da sempre realizzano progetti in grado di contribuire alla comprensione del complesso rapporto uomo-ambiente. Queste azioni didattiche favoriscono la relazione tra le varie discipline scolastiche e l’educazione ambientale aiutando i ragazzi a ricomporre i saperi e a vivere l’apprendimento scolastico come strumento per capire la realtà locale e globale.

A farsi portavoce di questa spinta sono diverse aziende che, dando supporto alle scuole con proposte educative, formano docenti e alunni sulle questioni, le strategie, gli obiettivi relativi all’ecosostenibilità. Ne è un esempio ParteciPac, il progetto formativo promosso da Image Line – azienda specializzata nelle soluzioni digitali per l’agricoltura – che trae il suo nome da Pac, l’acronimo che sta per Politica agricola comune.

Politica agricola comune (Pac): di cosa si tratta?

La Pac rientra nella competenza esclusiva della Comunità Europea e ha diversi obiettivi (ai sensi dell’articolo 33), tra i quali: incrementare la produttività agricola sviluppando, quindi, un impiego migliore dei fattori di produzione in particolare della manodopera; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola tramite il miglioramento del reddito di coloro che lavorano nel settore; stabilizzare i mercati garantendo sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi più ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

In cosa consiste il Progetto ParteciPac

Finanziato dalla Commissione Europea – Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale nell’ambito del Programma Imcap-Infome-2021 (Information measures relating to the Common Agricoltura Policy – Misure di informazione riguardanti la Politica Agricola Comune), il progetto ParteciPac si rivolge a tutti i cittadini italiani, ma in particolare alle giovani generazioni: giovani studenti e loro insegnanti e giovani agricoltori, fondamentali nella transizione verso un’agricoltura più sostenibile e verso la green economy.

A questo LINK un sito interamente dedicato al progetto ricco di articoli, video, podcast, episodi Tv, eventi e workshop, webinar di formazione, tutte attività e contenuti che il progetto promuove con l’obiettivo di informare ed accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importante ruolo delle politiche agricole europee ed in particolare della Pac, soprattutto in relazione agli obiettivi ambientali e di sostenibilità dell’Ue.

Formazione studenti

Il progetto ParteciPac ha proposto agli studenti una serie di webinar dedicati ai temi fondamentali della PAC, fra i quali la sostenibilità ambientale, il sostegno ai giovani agricoltori e l’innovazione tecnologica in campo.

Nello specifico nel webinar in programma per il 20 aprile 2022 “La nuova PAC tra prospettive e opportunità?” verrà chiarito come la PAC possa garantire opportunità per mantenere in vita l’economia rurale promuovendo l’occupazione nel settore agroalimentare e nei settori associati, con particolare focus sulle misure dedicate ai giovani.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 aprile.

