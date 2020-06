Covid-19 e lockdown: indagine sull’impatto psicologico nei bambini

Irritabilità, sonno disturbato e ansia. Durante il periodo del lockdown lo stress ha avuto ripercussioni non solo sulla salute fisica ma anche su quella emozionale-psichica di genitori e figli. È quanto evidenzia l’indagine sull’impatto psicologico della pandemia Covid-19 nelle famiglie in Italia, promossa dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova. Lo studio ha coinvolto, in forma anonima, 6800 soggetti di tutta Italia di cui quasi la metà con figli minorenni a carico, tra il 24 marzo e il 3 aprile.

“L’Irccs Gaslini ha scelto di raccogliere durante il lockdown il prezioso e irripetibile contributo di quasi settemila famiglie in Italia che ne descrivevano gli effetti sulla propria salute. L’analisi dei dati emersi consente ora di offrire risposte precoci e fondate ai tanti disturbi rilevati” ha dichiarato Paolo Petralia, direttore generale del Gaslini.

“La ricerca è un ulteriore stimolo a recuperare al più presto, pur con le necessarie precauzioni, le opportunità di interazione diretta tra coetanei, strumento essenziale per lo sviluppo emotivo e l’acquisizione di competenze”, ha aggiunto lo psichiatra Fabrizio Starace, membro della task force di Vittorio Colao per la ripartenza economica e sociale del Paese.

Dall’analisi dei dati è emerso che: