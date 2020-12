Covid come ha cambiato le sedute di laurea

Trovarsi all’improvviso faccia a faccia con una situazione inaspettata e pericolosa, in questo caso una pandemia globale, comporta inevitabilmente dei cambiamenti nella nostra quotidianità. Stiamo già da tempo sperimentando come l’aumentare del contagio da COVID-19 abbia posto e continua a porre dei limiti alle esperienze più importanti della vita di ciascuno di noi. E la discussione di laurea non fa eccezione: i protocolli di sicurezza vigenti non permettono agli studenti di vivere questo momento significativo così come lo avevano immaginato.

Eppure le sedute telematiche non sono sempre un impedimento: in molti ne hanno addirittura sottolineato i vantaggi, come ad esempio una più facile partecipazione all’evento di parenti e amici tramite l’utilizzo di piattaforme online che oggi permettono di superare l’ostacolo della presenza fisica. Discutere la propria tesi davanti a uno schermo sarà un’esperienza nuova, ma non mancheranno di certo le forti emozioni tipiche di questo evento.

ICOTEA, Istituto Universitario qualificato e accreditato dal MIUR, è sempre stata al passo con i tempi e grazie all’ormai collaudata formazione a distanza, coadiuvata dalla metodologia e-learning, è riuscita anche in questo caso a sfruttare al meglio le nuove tecnologie per garantire ai suoi laureandi una seduta di laurea indimenticabile. L’efficacia della nostra formazione on-demand è confermata dal successo dei nostri studenti del corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, che dal 1998 ricoprono ruoli di grande spessore all’interno di aziende che collaborano con partner stranieri. Inoltre la qualifica di Mediatore Linguistico e Culturale garantisce la possibilità di partecipare ai concorsi della Pubblica Amministrazione.

ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006.

Per saperne di più sui nostri servizi visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected] per ricevere maggiori informazioni.

pubbliredazionale