Covid, Cts: in vista di Pasqua, più zone rosse e nuove chiusure, anche in giallo

Dal Cts arriva il via libera a misure più dure per cercare di contenere i contagi in tutto il Paese. Il colore giallo non basta più e gli esperti consigliano al Governo di varare ulteriori restrizioni per combattere il Covid.

Le misure adottate durante le vacanze di Natale (con alternanza tra rosso e arancione) sono efficaci secondo gli esperti ed è probabile una replica anche per quelle di Pasqua (comunque molto più brevi). Resta in piedi l’idea di far scattare il rosso con 250 contagi ogni 100mila abitanti.

Non solo interventi su scala regionale, ma anche possibili misure uniformi su tutto il territorio. La misura già adottata a Natale porterebbe alla chiusura di tutte le attività non essenziali con stop a bar, ristoranti, negozi anche in zona gialla, il divieto di spostamento dal proprio Comune e la chiusura delle scuole.

Tutto ciò per ridurre l’incidenza per ristabilire il contact tracing e provando nel frattempo a potenziare la vaccinazione.