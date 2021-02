Covid, in Calabria scuole chiuse per 15-20 giorni: si devono vaccinare i docenti

Covid, in Calabria scuole chiuse per 15-20 giorni: si devono vaccinare i...

Sulla necessità di chiudere le scuole per far vaccinare i docenti, Nino Spirlì è stato di parola: il presidente facente funzione della Regione Calabria ha annunciato che dalla prossima settimana, inizierà la vaccinazione del personale della scuola che si protrarrà per circa 15-20 giorni, durante i quali le scuole resteranno chiuse.

L’annuncio su fb: vaccinare 59 mila operatori

L’annuncio è arrivato da un video su Facebook. “Abbiano iniziato – ha detto Spirlì – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59 mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad”.

Si ritorna a metà marzo

È molto probabile che la chiusura delle attività didattiche in presenza partirà da lunedì 22 febbraio.

Non è specificato, al momento, se le lezioni si svolgeranno in modalità di didattica a distanza (anche se è molto probabile). Nino Spirlì ha anche annunciato che “notizie sulla data di inizio saranno date per tempo”.

In ogni caso, il ritorno in classe si dovrebbe effettuare nelle seconda decade di marzo.