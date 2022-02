Covid in classe, il Governo cambia tutto: la DaD si riduce a 5 giorni e solo per i non vaccinati [TESTO in PDF]

Con un testo di sei articoli, il Consiglio dei ministri cambia le regole per andare in DaD in caso di contagio in classe.

Il provvedimento, che interviene anche sulla durata del Green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), riscrive le regole per gestire le quarantene che potrebbero riguardare oltre otto milioni di alunni e studenti.

Le novità prevedono che la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti e durerà solo 5 giorni.

Per la scuola primaria, invece, la Dad verrà avviata dopo cinque casi positivi in classe, mentre per la scuola secondaria se si superano i due casi.

Le nuove regole prenderanno il via dal giorno dopo la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.