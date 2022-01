Covid, oggi il Consiglio dei ministri: nuove regole al vaglio

Archiviata l’elezione del Presidente della Repubblica, il governo è tornato al lavoro per i temi da affrontare nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio alle ore 16.00. Uniformità nelle regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie e proposta di eliminare l’obbligatorietà della mascherina all’aperto.

Sul tavolo del Cdm la semplificazione delle regole per la scuola con regole meno stringenti e soprattutto meno classi in Dad. Un aiuto per i presidi, alle prese con una complicatissima gestione dei casi di positività a scuola e campagna vaccinale per i più piccoli che va incrementandosi.

Si parlerà anche delle manifestazioni in piazza, delle discoteche e delle sale da ballo che potrebbero riaprire dopo le proteste dei gestori, anche se il Cts spinge per un altro mese di chiusure.

Cambierà invece il sistema dei colori su spinta dei governatori, con un conteggio diverso delle ospedalizzazioni. Non più considerati come ricoveri per Covid i pazienti asintomatici con altre patologie ma in isolamento nello stesso reparto.

Per quanto riguarda il super green pass, accesso ad ogni attività in tutte le zone, mentre in quella rossa resta la discussione su cosa sarà possibile fare.

LE NUOVE REGOLE PER LA SCUOLA