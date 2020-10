Covid Piemonte, DaD al 100% alle superiori e mascherina raccomandata alle primarie e secondarie di I grado

In Piemonte, a decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti (C.P.I.A.), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

Per questi ultimi, la decisoone deve essere adottata in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

A deciderlo è un’ordinanza del 30 ottobre firmata dal Presidente Cirio che interviene in maniera drastica sull’attività didattica nelle scuole superiori, già ridotta al lumicino dal DPCM 24 ottobre scorso.

Raccomandato l’uso della mascherina alle elementari e medie

L’rdinanza raccomanda anche l’uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Trasporto pubblico

Sempre a decorrere dal 2 novembre 2020, per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza della Regione Piemonte è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti, con utilizzo prioritario dei posti seduti, demandando, per il trasporto di linea urbano, agli organi competenti, entro il 4 novembre 2020, l’introduzione di servizi aggiuntivi, a carico della Regione Piemonte,

laddove, in base ai dati riscontrati emergano particolari esigenze.

SCARICA L’ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE 2020