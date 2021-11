Covid scuola: in Puglia tamponi gratis per chi ha avuto contatti con positivi a scuola

Covid scuola: in Puglia tamponi gratis per chi ha avuto contatti con...

Coloro che nell’ambito scolastico sono stati a contatto con una persona positiva al Covid-19 possono fare il test antigenico gratuitamente. È la decisione assunta dalla Regione Puglia per favorire la didattica in presenza.

“I contatti scolastici – si legge nella comunicazione diramata – ovvero le persone che sono state a contatto con un caso positivo al Covid-19 “confermato entro 48 ore dall’insorgenza dei sintomi o dal test positivo” possono effettuare “un test antigenico rapido gratuito in farmacia, presso un laboratorio di analisi o dal pediatra di libera scelta”.

La Asl sta effettuando anche un monitoraggio con i tamponi salivari in 9 scuole sentinella di Bari e provincia, per alunni di età compresa fra i 6 e i 12 anni: su oltre 4mila test eseguiti, sono emersi finora due casi positivi. «Grazie al monitoraggio e all’intervento tempestivi e alla copertura assicurata dalla vaccinazione – conclude l’azienda sanitaria – la scuola non rappresenta al momento un amplificatore di contagi».