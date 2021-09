Covid scuola. Quale quarantena per i contatti stretti? E per i casi positivi?

Covid scuola. Quale quarantena per i contatti stretti? E per i casi...

Come avverranno la quarantena e l’isolamento per eventuali casi Covid-19 nelle scuole? L’Usr Sicilia ha reso note le indicazioni organizzative e di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, riproponendo l’utile TABELLA che fa riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021.

Come si evince dalla tabella, dovrà fare quarantena solo chi sarà riconosciuto contatto stretto di un positivo al Covid-19, con una differenza tra chi è vaccinato (7 giorni di quarantena) e chi non lo è (10 giorni di quarantena). Chi fosse contatto stretto di contatto stretto verrebbe invece indicato come soggetto a basso rischio di contagio e dunque per lui nessuna quarantena.

Quanto a chi fosse riconosciuto personalmente caso Covid, l’isolamento varierà sulla base della sintomatologia che dovesse persistere o dell’essere positivi per lungo periodo.

Misure, come abbiamo spiegato, che il Governo ha voluto in parte modificare in relazione alla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia, e in particolare della variante Delta.

Caso Covid a scuola. Si va in DaD?

Quanto all’ipotesi della DaD in presenza di un caso Covid a scuola, abbiamo più volte chiarito che il ricorso alla didattica a distanza sarà esteso solo a una classe, a un istituto o comunque a un territorio circoscritto. Non si può estendere in maniera generalizzata la DaD a tutto un Comune o una Regione. Lo ha anche ribadito il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione alla Camera.

Ecco alcune utili Faq

Può andare in DaD un’intera regione (in riferimento a uno o più gradi di scuola)?

No, la DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti in circostanze straordinarie legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.

Può andare in DaD un intero territorio in zona bianca?

No. La DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.