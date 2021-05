Covid scuola, sono stati utili i banchi e le mascherine del commissario Arcuri? [SONDAGGIO della Tecnica della Scuola]

A meno di un mese dal termine delle lezioni, La Tecnica della Scuola intende fare il punto con i propri lettori su come sono stati utilizzati attrezzature e materiali messi a disposizione delle nostre scuole dall’ex commissario straordinario Domenico Arcuri, al tempo del Governo Conte 2 e della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: dalle celebri sedute innovative, meglio conosciute come banchi a rotelle, a quelli monoposto, cercando di capire anche come sono stati utilizzati i dispositivi di protezione quali le mascherine chirurgiche.

Come riferisce in un articolo precedente il direttore Alessandro Giuliani, in generale, la spesa totale per l’acquisto dei banchi monoposto e delle sedute innovative ammonta a oltre 300 milioni di euro.

Quanto alle consegne, l’Anac ha accertato, confermando quanto scritto dalla Tecnica della Scuola, che “alla data del 15 dicembre 2020 risultavano consegnati ai vari istituti scolastici dislocati su tutto il territorio nazionale complessivamente 2.369.672 tra banchi tradizionali e sedute innovative”, a fronte di un fabbisogno del ministero dell’Istruzione di 2.008.000 banchi e 434.000 sedute.

Oggi ci si chiede: sono utilizzati in modo appropriato le sedute innovative e i banchi monoposto nelle varie scuole? In particolare le prime, hanno favorito la didattica in termini di strategie attive e cooperative? Vengono dislocate nelle normali aule didattiche o adoperate solo nei laboratori?

Sul fronte delle mascherine in dotazione alle scuole, invece, rispetto alle quali il portale del Ministero dell’Istruzione, aggiornato a oggi 12 maggio, riferisce che sono 1.688.627.540 le mascherine complessivamente distribuite, con una media giornaliera di circa 8 milioni, la domanda è: sono davvero estremamente sotto utilizzate, come le ultime inchieste testimoniano? Sono effettivamente scomode e maleodoranti?

Cosa troverai nel sondaggio

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Personale Ata

Studente

Nessuna delle precedenti

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Sono arrivati nella scuola dove lavori o studi banchi e mascherine?

Sì

No

Solo mascherine

Solo banchi

Gli studenti e il personale scolastico usano la mascherina in dotazione o un’altra propria?

In dotazione

Un’altra propria

I banchi monoposto sono stati davvero utili a mantenere il distanziamento?

Sì

No

Se avete richiesto le sedute innovative (i cosiddetti “banchi a rotelle”), come sono state utilizzate?

Per la didattica nell’aula ordinaria

Per la didattica nei laboratori

Non sono state utilizzate affatto

Non so

Hanno innovato l’approccio didattico?

No, si è mantenuta la lezione frontale

Sì, hanno agevolato l’apprendimento cooperativo, il circle time, la classe capovolta…

Altro

