Covid Toscana, test rapido sufficiente per stabilire positività e per concludere la quarantena o l’isolamento

Covid Toscana, test rapido sufficiente per stabilire positività e per concludere la...

In caso di positività del tampone antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare. A stabilirlo una nuova ordinanza firmata da Eugenio Giani, Presidente della regione Toscana, al fine di ridurre il numero di test richiesti in questi giorni.

Secondo il nuovo provvedimento, il test rapido avrà validità anche per stabilire i criteri di fine isolamento e di fine quarantena, rispettando i giorni previsti dalle disposizioni vigenti: 7 giorni di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e 10 giorni di quarantena per i soggetti non vaccinati o per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di due settimane.

Analogamente, i test antigenici rapidi saranno sufficienti anche per poter concludere l’isolamento dei positivi dopo la guarigione.

“Mi preme sottolineare – ha dichiarato il presidente Giani – che la Regione sta aumentando in maniera consistente il numero di addetti al tracciamento, in modo da far fronte ad un numero altissimo di verifiche di positività, sia delle persone potenzialmente colpite dal virus, sia dei contatti stretti. In ultimo aggiungo che tutto questo non deve far perder d’occhio l’importanza fondamentale della vaccinazione, dal momento che tutti coloro che hanno completato il ciclo con la terza dose stanno presentando un livello di difesa immunitaria dalla variante Omicron molto elevato. L’invito che rivolgo quindi a tutti i cittadini toscani è di prenotare la terza dose del vaccino, che è la vera e più importante protezione contro il Covid-19 e le sue varianti”.