GPS biennio 2026/2028: servizio specifico e aspecifico, come si calcola il servizio

In attesa che sia emanata l’O.M. per il biennio 2026/2028 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo cerchiamo di chiarire com’è calcolato il servizio tipico e atipico e quali altri servizi sono valutabili.

Dichiarazione del servizio

Nel presentare la domanda gli aspiranti in possesso di servizio potranno dichiararlo una sola volta sia come servizio specifico sia come servizio aspecifico e a scelta del candidato per ciascuna graduatoria. Per quanto riguarda il servizio aspecifico è opportuno allegare il certificato di servizio.

Servizio specifico e aspecifico

L’O.M. prevede la valutazione d’insegnamento secondo due modalità:

• Una prima definita come servizio specifico quando è svolto nella stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui si presenta la domanda;

• Una seconda come servizio aspecifico quando il servizio è svolto in una classe di concorso o tipologia di posto diversa per cui presenti la domanda d’inserimento.

Valutazione del servizio specifico

Il servizio specifico è valutato nella misura di 2 punti per ogni mese di servizio fino a un massimo di 12 punti, qualora un candidato avesse svolto 5 mesi e 16 giorni di servizio riceverà lo stesso 12 punti. Per le classi di concorso accorpate a norma del decreto ministeriale 255 del 2023, il servizio è valutato come specifico in tutte due le classi di concorso,

Valutazione del servizio aspecifico

La valutazione del servizio aspecifico, effettuato nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, è valutato con 1 punto per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico. Fermo restante che qualora un candidato avesse svolto diversi servizi aspecifici nello stesso anno scolastico, può sommarli fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

Altri servizi valutabili

I seguenti servizi sono valutabili sia per la prima sia per la seconda fascia GPS.

• Servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina;

• Servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna e nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;

• Servizio prestato sul sostegno nelle sezioni primavera è valutato: