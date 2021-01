Crisi di governo ultima ora, Conte oggi alla Camera [DIRETTA ore 12]

Crisi di Governo ultima ora. Quali novità? Giuseppe Conte oggi alle 12 riferisce alla Camera portando in parlamento la crisi.

Tra le varie argomentazioni che il Premier Conte fornirà ci si attende che parli anche di scuola, dato che durante la conferenza stampa di Renzi è interventuo Ivan Scalfarotto lamentando ritardi e mancanze nella gestione della riapertura delle scuole. In proposito ricordiamo che oggi i ragazzi delle superiori rientrano in classe in 4 regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Molise.

Le dichiarazioni dei politici

In queste ore si susseguono le dichiarazioni dei leader:

Liliana Segre su ‘Il Fatto quotidiano’: “Parto per Roma, per fare il mio dovere martedì a Palazzo Madama. Non partecipo ai lavori del Senato da mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano consigliato di evitare, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile. Ho deciso di dare la mia fiducia al governo”.

Ettore Rosato a ‘L’Italia s’è desta’: Conte “intanto dovrebbe fare un colpo di telefono, quello che non ha mai fatto. Quando c’è una crisi la colpa non è mai di uno. In questo caso, il premier, dopo che siamo andati lì a consegnargli un documento, non ci ha mai chiamato -ha spiegato il presidente di Iv-. Se non gli interessa quello che pensiamo e neanche ci risponde, vuol dire che forse neanche l’ha letta. La prima cosa è vedersi e capire se ci sono i margini per andare avanti. Io, per carattere, trovo sempre i margini per fare le cose. Ma penso che il non parlarsi mai non abbia aiutato in questa vicenda”.

Matteo Salvini a Rtl 102.5: “Se Conte non ha i numeri le strade sono due: o le elezioni oppure se Mattarella ritenesse il centrodestra ha progetti e poche cose da fare velocemente per tirare fuori il paese dalla pandemia”.

Andrea Orlando a Mattino cinque: “Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo”.

