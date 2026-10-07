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07.10.2026
Aggiornato alle 16:09

Crolla il soffitto in un’aula: ferite due studentesse. La Procura apre un’inchiesta

Redazione
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Indice
Il crollo nell’aula e la chiusura del primo piano
Un precedente nel 2019, ora l’indagine della Procura
Floridia (M5S): “Tetto a stranieri? A Ragusa due crolli soffitti, interrogazione a Valditara”

Paura in una scuola di Vittoria, nel Ragusano, dove un pezzo di soffitto è crollato all’interno di un’aula informatica mentre era utilizzata dagli studenti. Due ragazze sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti: entrambe sono state successivamente dimesse e non hanno riportato conseguenze gravi. L’episodio riporta però l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici, anche alla luce di un precedente avvenuto nello stesso istituto.

Il crollo nell’aula e la chiusura del primo piano

Una delle due studentesse è stata colpita al volto e medicata in ospedale, mentre entrambe, dopo gli accertamenti, hanno potuto fare ritorno a casa.

Dopo l’episodio, il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui viene sospesa ogni attività al primo piano dell’edificio. La riapertura sarà possibile soltanto dopo che una documentazione tecnica avrà certificato il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le prime verifiche hanno ipotizzato un possibile sfondellamento del solaio, ma il Comune ha disposto ulteriori accertamenti per verificare le condizioni del solaio e degli elementi non strutturali dell’intero edificio.

Un precedente nel 2019, ora l’indagine della Procura

Come ricorda Repubblica, il caso riporta alla memoria quanto accaduto nella stessa scuola nell’aprile 2019, quando in un’aula della primaria si era verificato un altro crollo di una porzione di intonaco. Anche allora erano intervenuti i vigili del fuoco e due aule erano state dichiarate inaccessibili.

Già in quell’occasione si era parlato di possibili infiltrazioni d’acqua e di un progetto di interventi strutturali sul tetto. Nel 2020 erano stati inoltre previsti 50 mila euro per il controsoffitto della palestra e altri 46 mila euro per le coperture della sala musica e dell’auditorium.

Sul nuovo episodio la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del crollo. Intanto il primo piano della scuola resta chiuso, in attesa degli approfondimenti tecnici necessari a stabilire le condizioni di sicurezza dell’edificio.

Floridia (M5S): “Tetto a stranieri? A Ragusa due crolli soffitti, interrogazione a Valditara”

“Ieri in due scuole in provincia di Ragusa ci sono stati episodi di crolli del soffitto. In uno di essi in particolare, l’istituto Pappalardo di Vittoria, è proprio venuto giù un pezzo di soffitto e ci sono alunni che hanno riportato delle ferite per fortuna lievi. Sui social da ieri girano le immagini di questo episodio incredibile su cui la procura ha aperto un fascicolo. Io stessa presenterò una interrogazione urgente. Mentre in Francia gli studenti combattono per scuole più sicure, qui in Italia si continuano a registrare episodi del genere ma il governo è impegnato nella sua propaganda a parlare di tetti agli stranieri. Meloni, valditara, pensate ai tetti delle scuole che stanno crollando, mettete soldi per l’edilizia scolastica. Lo chiederemo in legge di stabilità e vedremo lì Chi è a favore della scuola pubblica e chi la usa solo per fini elettorali”.

Così la senatrice M5S Barbara Floridia.

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