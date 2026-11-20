Si terrà a Catania, martedì 24 novembre, dalle 9,30 alle 13,00, presso il Seminario Interdiocesano in via Louis Braille, 26, la giornata inaugurale dell’VIII anno della Scuola di formazione per il bene comune. L’incontro affronterà una tematica di stretta attualità: “Chi decide ciò che pensiamo? Informazione, social network e democrazia”. I lavori si apriranno con i saluti di Antonio La Ferrara, presidente di “FuturLab, costruiamo il futuro”, e di Giuseppe Cicala, direttore della Scuola di formazione per il bene comune. L’evento si inserisce nella mission della Scuola sintetizzata nel motto: “Comprendere il presente per essere protagonisti del futuro”.

Rete scolastica e impatto educativo: un percorso triennale fino al 2027

Per i docenti e i dirigenti scolastici, l’iniziativa si distingue per l’ampio raggio d’azione territoriali e la continuità didattica, prevedendo incontri mensili che proseguiranno fino alla primavera del 2027. Il progetto coinvolge circa 220 studenti delle ultime classi degli istituti superiori di Catania e provincia: il Liceo Galileo Galilei, il Liceo Principe Umberto e il Liceo classico Spedalieri di Catania, l’Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Radice di Bronte e il Liceo Leonardo di Giarre. Da quest’anno la rete si estende anche alla provincia di Siracusa coinvolgendo circa 130 studenti del Liceo Tommaso Gargallo (indirizzi Classico, Linguistico, Musicale e Coreutico) e del Liceo “Orso Maria Corbino” (indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Scienze umane ed Economico sociale).

Panel multidisciplinare per l’educazione ai media e alla cittadinanza digitale

L’incontro offre ai docenti un’occasione formativa interdisciplinare per stimolare il pensiero critico degli studenti sui temi della comunicazione e dell’informazione. Il dibattito sarà moderato da Fabrizio Tigano (docente di Diritto Amministrativo e Pubblico di UniME) e vedrà gli interventi di un parterre diversificato di relatori: Davide Bennato (presidente del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione di UNICT), Claudia D’Amico (attrice, conduttrice Tv e Radio), Chiara Lucia Germenà (giornalista di Sicilia 242), Aldo Mantineo (presidente del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia) e Sergio Talamo (giornalista e docente, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e innovazione digitale Formez).