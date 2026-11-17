Questa mattina, al Cinema Ariston di Trapani, è stata proiettata per la prima volta in pubblico la puntata dedicata alla provincia di Trapani de La Parola alla Scuola, il laboratorio di educazione civica ideato dalla giornalista Stefania Petyx e diventato format televisivo. Ospite speciale Valentino Picone, presente anche l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

Dalla classe al quartiere

Il progetto, sviluppato da Exagonos ETS con il sostegno della Regione Siciliana, coinvolge 23 scuole nelle nove province dell’isola e circa 253 giovani reporter. Il percorso prevede quattro incontri: si parte in aula con giochi di osservazione e discussioni, poi si esplora il quartiere per individuarne pregi e criticità. La redazione sceglie collettivamente il tema da approfondire, prepara le interviste e realizza le riprese sul territorio. Gli studenti imparano a distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le informazioni e ascoltare punti di vista diversi.

I protagonisti della puntata

A Trapani sono stati protagonisti i reporter delle redazioni dell’I.C. “Eugenio Pertini”, dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” e dell’I.C. “Borsellino-Ajello” di Mazara del Vallo, che hanno condiviso con docenti, famiglie e istituzioni il servizio realizzato nei quartieri. Picone era già co-conduttore, con Petyx, delle prime due puntate del ciclo. Turano ha ricordato che gli alunni coinvolti sono stati tra i protagonisti degli Stati Generali della Scuola di Palermo, dove hanno intervistato il ministro Valditara, e si è detto “certo” che i loro servizi offriranno “spunti preziosi per la scuola siciliana”.

Nove province, nove puntate

Il ciclo prevede una puntata per ogni provincia, con co-conduttori diversi accanto all’inviata di Striscia la notizia, e si inserisce nel percorso del progetto “Dalla Matita al 2D”, con capofila il Liceo “Galilei” di Palermo. Le puntate saranno raccolte sul canale YouTube del progetto. Dopo Trapani toccherà ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna, poi a Messina e Catania tra gennaio e febbraio 2027, infine a Ragusa e Siracusa tra marzo e aprile. L’obiettivo, ribadiscono i promotori, è insegnare ai ragazzi a non essere “spettatori passivi della realtà”.



















