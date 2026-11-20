La Regione Siciliana ha approvato il finanziamento del progetto “S.O.S – Scuola oltre lo scoglio”, destinato all’istituto omnicomprensivo di Pantelleria. L’iniziativa nasce per contrastare l’isolamento geografico e assicurare pari opportunità formative e culturali agli studenti delle isole minori.

Dettagli e risorse del progetto

Per l’anno scolastico 2026-2027, l’istituto omnicomprensivo “V. Almanza – A. D’Ajetti” — che raccoglie l’istruzione dall’infanzia fino alle scuole superiori — riceverà un contributo regionale di 102 mila euro. L’intervento segue le azioni già realizzate a favore delle isole di Lampedusa e Linosa.

Obiettivi e dichiarazioni dell’Assessore

Promossa dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano nell’ambito delle politiche del governo Schifani sull’insularità, la misura punta ad abbattere i costi degli spostamenti per permettere agli studenti di partecipare ad attività educative e culturali sulla terraferma. Turano ha sottolineato come la distanza geografica non debba mai rappresentare un limite alla crescita, all’inclusione e al diritto allo studio dei giovani siciliani.

Il decreto è disponibile nel sito della Regione Siciliana al seguente link.