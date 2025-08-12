Crolla intonaco a scuola, alunno ferito: indagato sindaco. L’istituto, nel frattempo, non è stato più riaperto

Lo scorso 31 gennaio si è verificato un crollo di intonaco all’interno di una scuola del vicentino: a rimanere ferito un alunno di otto anni. A distanza di mesi, come riporta Ansa, c’è una svolta. Il sindaco del paese risulta indagato dalla Procura della repubblica di Vicenza.

Le parole del sindaco

Dopo quanto accaduto era stata avviata un’indagine con l’ipotesi di reato di crollo colposo. Dopo il cedimento dell’intonaco la scuola venne evacuata e da allora è rimasta chiusa. “Affronterò questa vicenda con la massima serenità e piena fiducia nell’operato della magistratura – ha commentato il sindaco -. Fin dal primo giorno del mio insediamento ho sempre agito nell’esclusivo interesse della comunità, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici. Sarà mia cura fornire agli inquirenti ogni informazione utile a chiarire in modo oggettivo i fatti. Offrirò la massima collaborazione in ogni fase del procedimento – conclude – con l’auspicio di giungere a un accertamento completo e trasparente della realtà”.