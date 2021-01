CTS scuola, ecco le regioni in disaccordo con Agostino Miozzo e contrarie alla riapertura

Sebbene nella riunione d’urgenza di ieri 17 gennaio il Cts, nella persona del Coordinatore Agostino Miozzo si sia espresso per l’ennesima volta a favore della riapertura delle scuole superiori in area gialla e arancione, molte regioni mantengono la propria linea rigorista.

Parliamo di: Campania (zona gialla), Liguria (zona arancione) e Umbria (zona arancione), che non faranno rientrare in classe i ragazzi delle superiori prima del 25 gennaio; Veneto (zona arancione), Calabria (zona arancione), Sardegna (zona gialla), Basilicata (zona gialla), Friuli Venezia Giulia (zona arancione), Marche (zona arancione), in cui il rientro in classe delle superiori è previsto per l’1 febbraio; Sicilia (zona rossa), il cui governatore, Nello Musumeci, sta ragionando sull’ipotesi di portare in DaD anche il primo ciclo; Puglia (zona arancione), in cui le superiori torneranno in classe non prima del 25 gennaio, mentre il primo ciclo dà alle famiglie l’opportunità di scegliere tra DaD e scuola in presenza.

ESCLUSIVA LA TECNICA DELLA SCUOLA

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Dall’11/01/21 25/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21 Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 01/02/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

LEGGI ANCHE