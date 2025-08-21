Home Didattica Culpa in vigilando: quali doveri per i docenti in fatto di controllo...

Culpa in vigilando: quali doveri per i docenti in fatto di controllo degli alunni?

Oggi ai docenti si chiede di essere educatori, burocrati, mediatori, controllori… e, troppo spesso, capri espiatori se qualcosa va storto. Devono vigilare sempre, aggiornarsi costantemente, gestire rapporti complessi con famiglie e dirigenti, ma senza ricevere strumenti chiari per capire quali siano davvero limiti e tutele. Le regole esistono, ma spesso sono scritte in un linguaggio che scoraggia la comprensione e lascia spazio a interpretazioni arbitrarie. In questo contesto, ogni incertezza può trasformarsi in un rischio. Per i docenti, conoscere con precisione diritti e doveri non è un optional, ma una necessità professionale. VAI AL CORSO

Tra incombenze quotidiane, responsabilità crescenti e relazioni complesse, la vita scolastica può diventare un labirinto di norme, aspettative e possibili fraintendimenti. Ogni docente, a prescindere dal grado scolastico, si trova prima o poi a dover gestire situazioni in cui conoscere con precisione i propri diritti e doveri fa la differenza tra subire o affrontare con consapevolezza.

Vita collegiale e relazioni professionali: dove iniziano i doveri e dove finiscono i diritti

La partecipazione agli organi collegiali non è solo una formalità, ma un ambito in cui il docente esercita il proprio ruolo in modo attivo e responsabile. Tuttavia, i confini tra ciò che è richiesto, ciò che è facoltativo e ciò che è discutibile non sono sempre chiari. Anche i rapporti con collaboratori scolastici e colleghi pongono domande concrete: che cosa è lecito delegare? Come agire di fronte a decisioni non condivise.

Vigilanza, formazione e condotta: obblighi da conoscere, non solo da rispettare

Il docente ha un ruolo delicato e centrale nella tutela degli studenti, dentro e fuori dall’aula. Dalla vigilanza in classe ai viaggi di istruzione, fino agli obblighi formativi e disciplinari, ogni azione deve rispondere a regole ben precise. Essere aggiornati su ciò che la normativa richiede non è un dettaglio burocratico, ma una condizione per lavorare con serenità e sicurezza, evitando rischi disciplinari.

Permessi, secondi lavori e rapporti con le famiglie: cosa è consentito e cosa no

Gestire correttamente le richieste di permesso, conoscere i limiti delle attività lavorative extra, sapere come comportarsi in situazioni critiche con le famiglie (dalle aggressioni verbali all’uso dei social, dai regali alla raccolta di denaro): sono solo alcuni dei nodi che i docenti si trovano a sciogliere ogni giorno. Affrontarli senza improvvisazioni significa tutelare se stessi e il proprio ruolo.

Il ciclo di webinar

Su questi argomenti il ciclo di webinar Diritti e doveri del docente. Supporto on line sui nodi critici della professione docente: norme, scelte e responsabilità a cura di Amelia de Angelis e Fabrizio Perrella, a partire dal 3 novembre.

