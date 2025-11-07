Da Zanichelli il premio di scrittura per la divulgazione scientifica “Giovanni Maga” dedicato a ragazzi di quarta e quinta superiore

Scrivere la scienza, dare voce alle scoperte. Questo è l’obiettivo del Premio di scrittura per la divulgazione scientifica, istituito da Zanichelli per ricordare Giovanni Maga, virologo e genetista di grande valore, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia e anche autore della casa editrice, scomparso nella primavera del 2025.

Ricercatore di fama internazionale e divulgatore appassionato, Maga ha saputo avvicinare le giovani generazioni alla scienza con chiarezza, umanità e cuore. Con questo Premio, Zanichelli si rivolge agli studenti e alle studentesse di quarta e quinta superiore che vogliono raccontare la scienza con la stessa sensibilità e passione che Giovanni Maga ha saputo trasmettere nel suo lavoro e nel suo modo di comunicare.

I partecipanti sceglieranno un tema fra 3 categorie:

1) PASSIONE MICROSCOPICA – Racconta l’invisibile. Una delle grandi passioni di Giovanni Maga è stata la storia della microscopia. Chi sono stati i protagonisti dello sviluppo della tecnologia dei microscopi? Quali nuovi strumenti di ingrandimento sono stati inventati negli ultimi anni e cosa ci permettono di osservare?

2) UN MONDO DI VIRUS – Narra la storia di un virus che ha lasciato il segno. Il primo virus umano a essere stato identificato, nei primi decenni del Novecento, è quello che provoca la febbre gialla. Prima e dopo di allora sono stati individuati moltissimi altri virus, che fin dalle origini della vita sulla Terra hanno infettato batteri, piante e animali, tra cui gli esseri umani, condizionando l’evoluzione delle specie. Alcuni, una minoranza, causano malattie pericolose, mentre altri possono essere del tutto innocui o molto utili. C’è a tuo parere una storia che ha avuto come protagonista un virus che potrebbe essere interessante raccontare?

3) LA SCIENZA DELLO SPORT – Spiega la scienza che ha fatto evolvere gli sport. Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La biologia, la chimica, la fisica, la matematica, la tecnologia hanno contribuito a far evolvere molti sport, inclusi alcuni invernali. C’è qualche particolare scoperta che potrebbe essere curioso ricordare, anche in relazione a come e perché sono cambiati i record? Come ci si iscrive? Attraverso il sito: https://www.zanichelli.it/premio-maga/

Le iscrizioni rimarranno aperte dal 10 novembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Per ogni categoria la Giuria nominerà un elaborato vincitore.

I nomi dei vincitori e delle vincitrici saranno annunciati a marzo, sempre sul sito del Premio.

Cosa si vince?

– Un corso online di 6 ore “Raccontare la scienza” dedicato alla divulgazione scientifica a cura della Scuola Holden:

– La pubblicazione dell’elaborato su laZ Aula di Scienze di Zanichelli.

– Una selezione di volumi della collana Chiavi di lettura Zanichelli, in regalo per tutta la classe del vincitore.

Giovanni Maga (1965-2025) è stato direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia. Ha studiato da sempre i meccanismi di duplicazione dell’informazione genetica nelle cellule umane e nei virus per lo sviluppo di nuove terapie antitumorali e antivirali. Ha insegnato biologia molecolare all’Università di Pavia ed è stato spesso invitato nelle scuole per incontri di divulgazione su virus, biotecnologie e tumori. Dalla sua attività scientifica sono emerse centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali e l’inclusione nella classifica dei Top Italian Scientists.