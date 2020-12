DaD, Azzolina: chi ha problemi nella propria scuola ce li segnali

“Abbiamo stanziato oltre 400 milioni sulla didattica digitale da marzo ad oggi, acquistando più di 400 mila fra tablet e PC e 100 mila connessioni. Inoltre abbiamo approvato un Piano di 400 milioni di euro per potenziare la connettività nelle scuole portando negli istitituti la banda ultra larga“.

La Minsitra, nel rispondere sui Social alle domande arrivate da studenti, genitori, insegnanti, ripercorre i finanziamenti per la scuola e, in particolare, per la digitalizzazione, stanziati nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 e alla necessità di attivare la didattica a distanza.

“Abbiamo sottoscritto – continua – specifici accordi con le principoali compagnie telefoniche per rendere completamente gratuito l’utilizzo delle piattaforme più in uso per la didattica digitale integrata. Stiamo investendo altri 85 milioni di euro. Sono molti fondi”.

E ha concluso: “Chi ha problemi nella propria scuola ce li segnali, verificheremo“.