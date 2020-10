DaD e quarantena, il docente lavora da casa e gli alunni da scuola

DaD scuola. Ecco cosa spiega la Nota ministeriale del 26 ottobre 2020 in relazione alle modalità di didattica a distanza nel caso in cui il docente fosse in quarantena con sorveglianza attiva (QSA) o in isolamento fiduciario e gli alunni no.

In questo caso, di cui avevamo già parlato in altro articolo a proposito del CCNI, dato che le classi del docente posto in quarantena non sono a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe.

In alternativa, laddove in classe non ci fosse un docente in copresenza, si potrà ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, in servizio presso l’istituzione scolastica.