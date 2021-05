DaD, gestaccio alla maestra diffuso sui social, denunciata alunna di 10 anni

Dopo il caso della ragazzina invitata a bendarsi dalla prof durante un’interrogazione, arriva un altro episodio poco “edificante” sempre in DaD. Questa volta è stata una giovane alunna di 10 anni a farsi beffe della maestra. È accaduto a Salerno e la vicenda, come riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno‘, risale allo scorso 26 marzo.

L’alunna fotografa i compagni e la maestra a loro insaputa durante una lezione in DaD e con quelle immagini realizza due video che diffonde su Instagram. In uno di questi appare mentre alza il dito medio nei confronti della maestra di matematica. Immagini che si sono rapidamente diffuse e sono arrivate alla dirigente scolastica che ha informato i genitori dell’alunna, chiesto la rimozione del materiale e informato la Procura per i minorenni e i servizi sociali del Comune. L’alunna è stata denunciata per aver diffuso immagini non autorizzate in cui comparivano minorenni.

L’avvocato della famiglia ha dichiarato che “la didattica a distanza a 10 anni non è semplice e la scuola dovrebbe affiancare gli studenti e non porsi in una posizione di supremazia”.

La vicenda è finita in Parlamento con un ‘interrogazione chiesta al ministro Bianchi dai deputati Aprea e D’Ettore (Forza Italia) e Costa (Gruppo Misto -Azione+Europa) sull’accaduto, con la richiesta di un’indagine su come si sono svolti realmente i fatti e perchè la scuola non ha assunto il ruolo di mediatrice tra le parti.