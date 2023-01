Mai più voti sotto il 4. Anzi, mai più voti, registri, valutazioni, se non vacue e melliflue e compiacenti osservazioni tramite i “diari di bordo” nel contesto della scuola laboratorio di ricerca-dibattito-discussione “tra pari” perpetua a 360 gradi con il “corner” anglofono e anglomane dove “gestire i conflitti”, considerati come la quintessenza della relazione, dall’asilo all’università, in alto, in basso, in ogni luogo.

Mai più le vituperate “LEZIONI FRONTALI” con il prof. – che- insegna e giudica e valuta E impone la qualsiasi… magari non disturbare e non scarabocchiare su banchi e muri e non masturbarsi durante le lezioni… E’ successo anche quello… Insomma, ciò che un tempo chiamavano RISPETTO e DISCIPLINA.

Il tutto in nome di nomi progressivamente blasonati, specie a sinistra, dico i nomi: dal don Milani a Gianni Rodari a Mario Lodi a Maria Montessori. E tutta la galleria dei “socio- professori- scrittori- pedagogisti- influencer” della ribalta mediatica e dei salotti tv. E poi abbiamo anche il “modello finlandese”, vuoi mettere?

DAI LORO FRUTTI LI RICONOSCERETE, fu scritto. I frutti si stanno raccogliendo copiosi. Le cronache non esattamente rosa ne sono piene… Saluti.

Franco Cordiale