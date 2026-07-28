Dalla punizione alla comprensione: strategie e strumenti per leggere i comportamenti problematici come segnali di bisogni educativi

Le vacanze estive rappresentano, per molti docenti, un tempo prezioso di riflessione professionale. Lontani dall’urgenza quotidiana delle lezioni, è possibile rileggere con maggiore lucidità le esperienze vissute durante l’anno scolastico, individuando punti di forza, criticità e prospettive di miglioramento.

Ripensando all’anno appena concluso, mi sono interrogata su quale fosse stata la sfida educativa più significativa affrontata in classe. La risposta è emersa con chiarezza: la gestione dei comportamenti problematici. L’alunno che si alza continuamente dal banco, l’oppositività manifesta, le crisi emotive improvvise mettono spesso a dura prova l’equilibrio del gruppo e la capacità dell’insegnante di mantenere un clima di apprendimento sereno.

Eppure, proprio nel tempo della rielaborazione, ho maturato una convinzione sempre più forte: dietro un comportamento disturbante raramente si nasconde il desiderio deliberato di ostacolare il lavoro della classe. Più spesso quel comportamento rappresenta una forma di comunicazione.

Oltre il sintomo: leggere il messaggio

Quando un bambino lancia un quaderno, rifiuta una consegna o reagisce con un “No!” perentorio, sta spesso esprimendo un disagio che non riesce a verbalizzare. Può trattarsi di ansia, frustrazione, senso di inadeguatezza, sovraccarico emotivo o bisogno di attenzione e riconoscimento.

Il comportamento problematico diventa così un linguaggio alternativo, spesso inefficace ma profondamente significativo. Cambiare prospettiva significa passare dalla domanda “Come posso punire questo comportamento?” a una domanda più educativa: “Che cosa sta cercando di comunicarmi questo alunno?”.

Questo semplice spostamento di sguardo può trasformare radicalmente la gestione della classe e aprire nuove possibilità di intervento.

Prevenire anziché rincorrere le crisi

Molte situazioni critiche possono essere evitate intervenendo sulla struttura della lezione prima che il disagio si manifesti.

Lo scaffolding: compiti a piccoli passi

Di fronte a consegne complesse, alcuni alunni sperimentano un’immediata sensazione di sopraffazione che può tradursi in rifiuto o comportamenti oppositivi.

Suddividere l’attività in micro-obiettivi visibili, accompagnati da una checklist dei passaggi, permette invece di sperimentare rapidamente piccoli successi. La percezione di riuscire riduce l’ansia e aumenta il senso di competenza.

Mediatori visivi per le transizioni

I momenti di passaggio tra attività diverse rappresentano spesso situazioni critiche, soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali, ADHD o difficoltà di autoregolazione.

L’utilizzo di un’agenda visiva della giornata e di avvisi anticipati (“Tra cinque minuti concluderemo storia e inizieremo geometria”) aumenta la prevedibilità e riduce l’incertezza che alimenta molte manifestazioni comportamentali.

Regole costruite insieme e formulate in positivo

Le prime settimane di scuola possono diventare un’occasione preziosa per costruire un patto educativo condiviso.

Le regole formulate in positivo risultano generalmente più efficaci di quelle espresse come divieti:

“Parliamo a voce moderata” invece di “Non urlare”.

“Chiediamo il permesso per spostarci” invece di “Non alzarti dal banco”.

Questa formulazione orienta l’attenzione sul comportamento desiderato e favorisce una maggiore interiorizzazione delle norme.

Valorizzare ciò che funziona

Gli alunni che manifestano comportamenti problematici ricevono spesso una quantità sproporzionata di richiami rispetto ai riconoscimenti positivi. In questo modo rischiano di costruire un’identità scolastica centrata esclusivamente sull’errore.

Il feedback descrittivo

Un semplice “Bravo!” comunica approvazione ma offre poche informazioni utili.

Molto più efficace è un feedback specifico e descrittivo:

“Ho notato che oggi hai lavorato in modo concentrato per dieci minuti consecutivi.”

In questo modo l’alunno comprende esattamente quale comportamento è stato apprezzato e può riprodurlo con maggiore consapevolezza.

Una strategia utile consiste nel mantenere, per quanto possibile, un rapporto di circa quattro feedback positivi per ogni richiamo correttivo.

La token economy

I sistemi a punti possono rappresentare un valido supporto se utilizzati in modo semplice e coerente.

È opportuno individuare un unico obiettivo comportamentale alla volta, osservabile e misurabile, premiando immediatamente ogni successo attraverso gettoni, bollini o altri rinforzi simbolici.

Un principio fondamentale è che i punti conquistati non vengano successivamente sottratti come punizione: la stabilità del sistema ne garantisce la credibilità educativa.

Il corpo come alleato dell’apprendimento

Per alcuni alunni il movimento non è una distrazione, ma un bisogno fisiologico. Ignorarlo significa spesso alimentare il disagio.

Brain break: pause attive e intenzionali

Brevi pause motorie di due o tre minuti inserite durante la mattinata consentono di scaricare la tensione accumulata e di recuperare attenzione.

Attività semplici come esercizi di stretching, giochi di imitazione o brevi sequenze di movimento favoriscono il benessere dell’intero gruppo classe e non soltanto degli alunni più irrequieti.

L’angolo della calma e il semaforo emotivo

Predisporre uno spazio dedicato alla regolazione emotiva significa offrire agli alunni uno strumento concreto per riconoscere e gestire il proprio stato interno.

L’utilizzo del “semaforo delle emozioni” può aiutare i bambini a sviluppare consapevolezza:

Rosso: sto per perdere il controllo.

sto per perdere il controllo. Giallo: mi sento agitato.

mi sento agitato. Verde: mi sento tranquillo e disponibile all’apprendimento.

L’accesso a questo spazio non deve essere vissuto come una punizione, ma come una strategia di autoregolazione condivisa e valorizzata.

Comprendere la funzione del comportamento: la scheda ABC

Per evitare interpretazioni soggettive e interventi basati sull’improvvisazione, il Consiglio di Classe può utilizzare uno strumento di osservazione semplice ma estremamente efficace: la scheda ABC.

A – Antecedente: cosa è accaduto immediatamente prima?

cosa è accaduto immediatamente prima? B – Behavior (Comportamento): cosa ha fatto concretamente l’alunno?

cosa ha fatto concretamente l’alunno? C – Conseguenza: cosa è successo subito dopo?

Attraverso l’analisi sistematica di questi tre elementi emerge spesso la funzione del comportamento.

Se, ad esempio, un alunno reagisce con una crisi all’inizio di una verifica e viene allontanato dall’aula, potrebbe aver ottenuto esattamente ciò che desiderava: evitare un compito percepito come troppo difficile.

In questo caso il problema non è soltanto il comportamento, ma il significato che esso assume all’interno della situazione educativa. La risposta più efficace non sarà una punizione più severa, bensì una diversa progettazione dell’attività, capace di ridurre la frustrazione e sostenere il senso di efficacia personale.

Ripartire con una nuova postura educativa

L’estate offre ai docenti l’opportunità di rileggere ciò che è accaduto durante l’anno e di trasformare l’esperienza in apprendimento professionale.

Gestire i comportamenti difficili non significa costruire classi perfettamente silenziose né eliminare ogni conflitto. Significa piuttosto creare contesti in cui i bisogni possano essere riconosciuti, le emozioni accolte e gli errori trasformati in occasioni di crescita.

Quando un bambino è nel pieno di una crisi emotiva, la sua capacità di ragionare è temporaneamente compromessa. In quel momento non ha bisogno di un giudice, ma di un adulto capace di contenere, comprendere e guidare.

Forse è proprio questa la sfida educativa più importante che ci attende a settembre: non diventare controllori sempre più efficienti, ma professionisti sempre più competenti nel leggere ciò che il comportamento cerca di raccontarci.

Giuliana Disanto