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Attualità
28.07.2026

Docente scrive lettera su Gaza agli studenti, partita ispezione. Frassinetti: “Sono meri accertamenti”

Redazione
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Oggi, martedì 28 luglio alle ore 18:00, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come è avvenuto in passato, a rispondere alle domande del question time è stata la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti. La prima domanda ha avuto come tema l’ispezione partita nei confronti di un docente di Roma che ha scritto ai suoi studenti una lettera su Gaza.

Ecco cosa ha risposto Frassinetti: “In relazione alla vicenda sono stati disposti meri accertamenti rientranti nell’attività dell’Usr e non attività ispettive nei confronti del docente. Si tratta di un atto dovuto dopo la rilevanza mediatica della vicenda”.

“Nessun giudizio potrà esserci senza l’esito degli accertamenti. Un conto è la libertà di insegnamento, un altro è parlare di politici complici di genocidio. Queste espressioni dovrebbero essere valutate. La scuola deve stimolare un confronto aperto e plurale”.

“C’è una circolare volta ad assicurare il pluralismo delle posizioni e degli orientamenti diversi, con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico, così come la recente risoluzione approvata. Tutto è volto ad una formazione libera e pluralista, assicurando il confronto aperto e l’autonomia critica degli studenti, senza indottrinamenti ideologici”.

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