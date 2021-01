Dati Covid 10 gennaio, 18 mila contagi. De Luca: esaurite le dosi di vaccino

Dati Covid del 10 gennaio: 18.627 nuovi casi positivi, a fronte di 139.758 tamponi.

Vaccinazioni: siamo a 589.798 persone vaccinate alle ore 17 di oggi, secondo il portale del Ministero che si aggiorna in tempo reale. Campania vola, come spiegavamo anche ieri, con quasi il 90% dei vaccini effettuati (60.001) sul totale delle dosi ricevute (67.020). Il Presidente di Regione De Luca, infatti, non manca di comunicare che in Regione sono esaurite le dosi di vaccino:

Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando.

Per numero di vaccini effettuati segue il Veneto, all’81% delle dosi somministrate; quindi Toscana e Umbria, al 79% delle dosi somministrate.

Ancora, ad oggi, le vaccinazioni hanno riguardato prevalentemente il personale sanitario (478.539), il personale non sanitario (72.422) e i residenti delle Rsa (38.837), mentre si fa strada l’ipotesi, caldeggiata anche da Matteo Renzi, di vaccinare con priorità anche insegnanti e studenti.

Intanto è arrivata anche l’ordinanza del Ministero della salute che a partire da oggi decreta le zone di rischio del nostro Paese come segue:

area gialla : Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta

area arancione : Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto area rossa: (nessuna Regione).

Il Bollettino del 10 gennaio

Nuovi contagiati: 18.627

Decessi: 361

Tamponi: 139.758

Totale ricoverati: 2.615, con 181 ingressi del giorno

Casi totali: 2.276.491

