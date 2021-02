Dati Covid, 12.074 positivi. A scuola ipotesi mascherina Ffp2

Dati Covid del 17 febbraio: 12.074 nuovi contagi nel giorno in cui il Premier Draghi si è presentato al Senato in vista della fiducia. Cresce l’impatto delle varianti Covid su cui la preoccupazione degli esperti si esprime attraverso un fronte unitario e raggiunge anche il mondo della scuola.

Dal sindacato USB, ad esempio, è arrivata in queste ore una richiesta che si intende portare direttamente sul tavolo del neo ministro Bianchi, affinché si provveda a rifornire le scuole di mascherine FFP2 per tutti.

Sullo stesso argomento oggi, è intervenuta l’ANP (Associazione Nazionale Presidi), con una circolare, diffusa dall’Anp del Lazio, sulla necessità di mascherine di maggiore efficacia nelle scuole. In mancanza della mascherina Ffp2, l’ANP invita gli studenti e i docenti ad indossare la doppia mascherina in aula, con l’obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza.

Tuttavia il CTS ridimensiona il problema. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interpellato dall’agenzia Dire afferma: “Siamo a un cortocircuito: sulle misure di prevenzione dell’infezione dovrebbero esprimersi i medici e i tecnici, non i presidi delle scuole. Stiamo andando veramente indietro come i gamberi.”

Per il CTS, infatti, se indossata bene, la mascherina chirurgica è più che sufficiente per i ragazzi.

Il bollettino del 17 febbraio

Nuovi positivi: 12.074

Decessi: 369

Tamponi: 294.411

Terapia intensiva: 2.043 totale ricoverati, con nuovi 113 ingressi del giorno

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 2.751.657

LEGGI ANCHE