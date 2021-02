Dati Covid, 13.189 contagi. Lombardia in testa per numero di vaccini

Dati Covid del 3 febbraio, nel giorno in cui Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico del Quirinale.

Sono 13.189 i nuovi contagi, a fronte di 279.307 tamponi. 477 i decessi.

I vaccini sono arrivati a 2.166.053 di somministrazioni (che includono le seconde dosi) con 808.306 persone vaccinate. Va rilevato che la Lombardia, che aveva iniziato a rilento le somministrazioni dei vaccini, oggi, secondo il portale del Ministero della Salute, aggiornato in tempo reale, ha effettuato il numero più alto di vaccini in Italia, in termini assoluti: ben oltre 344 mila vaccini. A seguire l’Emilia Romagna, con circa 216 mila vaccini, il Piemonte, con 205 mila, il Veneto e la Campania, con circa 190 mila vaccini.

Covid scuola

In fatto di scuola, lo ricordiamo, la riapertura delle scuole superiori è avvenuta in tutta Italia tranne che in Sicilia, dove i ragazzi rientreranno in classe il prossimo 8 febbraio. Inoltre, nelle regioni Campania, Puglia e Calabria, è possibile, per le famiglie, optare per la didattica a distanza.

Il bollettino del 3 febbraio