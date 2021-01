Dati Covid, 14 mila contagi. Lagalla: in Sicilia pronti al rientro a scuola

Dati Covid del 28 gennaio: 14.372 contagi, a fronte di 275.179 tamponi. Un dato incoraggiante sono i 102 ingressi in terapia intensiva rispetto ai 200 che sono stati monitorati nei periodi di picco del virus.

Scuola

Nei confronti del virus gli esperti concordano nel raccomandare ancora prudenza. Una crescita della curva sarebbe estremamente pericolosa anche sul fronte scuola, dato che ancora oggi ci sono regioni in cui i ragazzi non sono rientrati in classe e dunque un innalzamento della curva che riporti gli alunni in DaD sarebbe l’ennesima destabilizzazione per gli studenti e per tutto il personale scolastico, specie quello delle superiori.

Dispersione scolastica

Un tema, quello delle scuole chiuse (o meglio in DaD) per la pandemia, strettamente correlato al fenomeno degli abbandoni scolastici. Il Covid accentua la dispersione scolastica, insomma. Ne abbiamo riferito in un precedente articolo, dal quale emerge che la Sicilia (oggi ancora zona rossa ufficialmente, sebbene si appresti a retrocedere in fascia arancione) ha il triste primato degli abbandoni: il 24% di ragazzi, praticamente 1 ogni 4, lascia la scuola.

Riapertura scuole

Quanto alla riapertura delle scuole in Sicilia, l’assessore all’istruzione della Regione Sicilia, Roberto Lagalla, risponde così al giornalista della Tecnica della Scuola, Pasquale Almirante, che lo incalza sull’argomento:

Ovviamente, molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica che costituisce il punto di riferimento essenziale per coniugare opportunamente diritto allo studio e diritto alla salute. Tutte le possibili misure di sicurezza sanitaria e di ottimizzazione organizzativa sono già state previste nell’ottica della riammissione in presenza, almeno per il 50% dell’utenza, a partire dai primi giorni di Febbraio, fermo restando il preventivo superamento dell’attuale classificazione della Sicilia in “zona rossa”.

Il bollettino del 28 gennaio

Nuovi positivi: 14.372

Decessi: 492

Tamponi: 275.179

Terapia intensiva: 2.288

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 102

Totale casi: 2.515.507

