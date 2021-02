Dati Covid, 16.424 positivi. Chiusura scuole in molte regioni

Dati Covid del 24 febbraio: a fronte di 340.247 tamponi, oggi sono stati individuati 16.424 casi positivi di Covid-19. I decessi salgono a quota 318, una curva in evidente ascesa.

Chiusura scuole

Le varianti di Covid-19 preoccupano anche il mondo della scuola. In molte regioni si torna a chiudere, come in Lombardia e in Puglia, dove i Governatori (rispettivamente Fontana ed Emiliano) hanno già emanato ordinanze che riportano in DaD i ragazzi nei territori a rischio contagio.

Sull’argomento è intervenuto oggi anche il Ministro Speranza, che al Senato ha dichiarato che in Inghilterra e Germania, così come in altri Paesi, le scuole sono rimaste chiuse e si è scelto per un lockdown totale.

Vaccino docenti

Sul sito del Ministero della Salute le novità sul vaccino docenti AstraZeneca:

Sulla base di nuove evidenze scientifiche si aggiornano le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Con la Circolare 22 febbraio 2021, è data infatti la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” ma “ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili.”

Le nuove evidenze scientifiche riportano dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate.

Il bollettino del 24 febbraio

Nuovi positivi: 16.424

Decessi: 318

Tamponi: 340.247

Terapia intensiva: 2.157 totale ricoverati, con 178 nuovi ingressi del giorno

Totale casi: 2.848.564

