Speranza al Senato, in altri Paesi scuole chiuse. In Italia vaccini ai docenti [DIRETTA VIDEO]

Speranza al Senato, in altri Paesi scuole chiuse. In Italia vaccini ai...

Nel suo discorso al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che in Inghilterra e Germania così come in altri Paesi, le scuole sono rimaste chiuse e si è scelto per un lockdown totale.

Negli Stati Uniti il numero dei morti è stato superiore a quello delle due guerre mondiali e del Vietnam.

In Italia, come negli altri Stati, le varianti diventeranno prevalenti, nei prossimi mesi, con una maggiore diffusione del virus anche se ciò non modifica la resistenza dei vaccini.

E’ necessario applicare – ha affermato – delle soluzioni rigorose ed attuare nuove chiusure mirate.

E’ fondamentale accelerare la campagna di vaccinazione che deve diventare un obiettivo comune di tutte le forze politiche.

E’ decisiva una puntuale consegna delle dosi del vaccino seguendo gli accordi sottoscritti con le altre Nazioni europee.

Sono state avviate – ha concluso – le prenotazioni e le prime vaccinazioni per il personale scolastico, che rappresenta una priorità per alzare il livello di sicurezza delle nostre scuole e favorire la didattica in presenza, e per il personale dei servizi pubblici essenziali. Per queste immunizzazioni è utilizzato il vaccino AstraZeneca, che ad oggi è riservato alle persone con meno di sessantacinque anni.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

GUARDA ANCHE