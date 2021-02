Dati Covid, 7925 contagi. Quasi 2 milioni di vaccini

Il bollettino Covid dell’1 febbraio: altri 7.925 contagi, a fronte di 142.419 tamponi. Con un totale vaccini che oggi raggiunge quota 1.991.701, con molte regioni in attesa delle nuove forniture, poiché, secondo il portale del ministero della salute, in queste regioni si supera il 90% dei vaccini effettuati sul totale delle dosi ricevute: parliamo della Campania, dell’Emilia Romagna, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Toscana, del Veneto.

Scuola

Intanto oggi le scuole superiori tornano in classe in tutte le regioni, ormai, tranne che in Sicilia, dove il rientro a scuola è slittato all’8 febbraio.

In preparazione del rientro, peraltro, la Regione Sicilia ha effettuato uno screening su base volontaria, che ha individuato 851 positivi su un totale di circa 110 mila tamponi effettuati, come riferiamo in un altro pezzo.

“Sul fronte scolastico stiamo riaprendo lentamente. Giorno 1 potranno tornare in classe le seconde e terze medie. Se continua a calare il contagio anche per le scuole superiori si potrà tornare in presenza il lunedì successivo. Processo graduale improntato alla prudenza. Tra tesi e opinioni divergenti, dobbiamo procedere con prudenza.” Così il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Dovrebbero essere circa un milione gli studenti delle sette regioni che ancora mantenevano la DaD al 100% e che l’1 febbraio torneranno alla scuola in presenza. Le regioni coinvolte: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Basilicata, Veneto, Sardegna, Campania e Puglia.

Il bollettino dell’1 febbraio

Nuovi positivi: 7.925

Decessi: 329

Tamponi: 142.419

Terapia intensiva: 2.252

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 145

Totale casi: 2.560.957

