Dati Covid 9 febbraio: 10.630 nuovi casi

Dati covid del 9 febbraio 2021: 10.630 nuovi casi

Vaccini

Secondo il portale del Ministero della Salute, i vaccini somministrati (seconde dosi incluse) sono 2.659.849 (dei quali oltre 1 milione e 800 mila sono dosi destinate agli operatori sanitari e socio sanitari), per un totale di 1.194.795 vaccinati.

Sui vaccini ai docenti, come riferiamo in un altro articolo, una indiscrezione dell’ultima ora, fa filtrare la notizia che il nascituro Governo Draghi mette tra le sue prime priorità, quella di vaccinare immediatamente gli insegnanti di ogni ordine e grado. Questo per consentire la ripresa in presenza nel più breve tempo possibile.

La questione dei contagi e dei vaccini è legata anche alla ripresa del concorso straordinario che movimenterà una gran numero di candidati, ai quali pare che il Ministero dell’Istruzione richieda un tampone prima dell’accesso alla prova.

Intanto si attendono le ultime notizie dalla Regione Campania sul fronte della chiusura scuole. Il Governatore De Luca, infatti, ha annunciato che sulla base dei dati diramati dall’Unità di Crisi già oggi potrebbe procedere con una nuova ordinanza che riporterebbe in DaD le scuole.

Il bollettino del 9 febbraio

Nuovi positivi: 10.630

Decessi: 422

Tamponi: 274.263

Terapia intensiva: 2.143

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 146

Totale casi: 2.655.319

