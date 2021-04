Decreto Covid, oggi il Consiglio dei ministri stabilisce le regole per le riaperture

Decreto Covid, oggi il Consiglio dei ministri stabilisce le regole per le...

Oggi, 21 aprile, alle 17, il Consiglio dei ministri si riunirà per definire le misure riguardo le riaperture del 26 aprile. Verranno fissate le regole per il ritorno in zona gialla di una decina di Regioni, valide fino al 31 luglio.

Si tratta del nuovo decreto Covid che fisserà anche le norme relative al pass per gli spostamenti tra le Regioni, il coprifuoco, le visite a parenti e amici, le scuole in presenza, i ristoranti, lo sport e gli spettacoli.

Sul coprifuoco non dovrebbero esserci novità, con la conferma annunciata dal ministro Speranza delle ore 22 (nonostante alcuni spingessero per le 23). I ristoratori infatti, ritengono inutile aprire i locali la sera con questa restrizione. Un allungamento dell’orario che sarà comunque graduale, filtra dal governo.

Da chiarire anche l’aspetto del pass vaccinale, necessario per spostarsi fra le Regioni e delle aperture per i locali (inizialmente solo esterne, ma fissando già una data per quelle interne).

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook