Decreto disabilità. Quali progetti saranno finanziabili?

Il 10 ottobre è stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale n. 237, il decreto concernente il riparto e la modalità di utilizzo delle risorse in favore delle persone con disabilità.

Destinatari

I fondi pari a 100 milioni per gli anni 2022 e 2023 sono destinati alle regioni e alle province autonome per finanziare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico al fine di promuovere in loro un maggiore benessere e una migliore qualità della vita.

Attività previste dal decreto

Le attività da finanziare sono indicate all’art. 4 comma 2 e sono volti a promuovere, non solo forme di assistenza ma anche progetti volti a migliorare qualitativamente i diversi aspetti della vita dei soggetti autistici.

Attività e progetti previsti

interventi di assistenza socio sanitaria previsti dalle linee guide sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’istituto superiore di sanità anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;

percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite Voucher;

progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicali, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso l’attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione;

interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico;

progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzato alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Progetti riguardanti anche le scuole