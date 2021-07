Decreto Green pass, le principali misure. La scuola resta fuori

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Queste le misure presentate oggi in Conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e valide a partire dal 5 agosto.

DOVE SARÀ INDISPENSABILE AVERE IL GREEN PASS

procedure concorsuali

spettacoli e luoghi della cultura

musei, cinema e teatri

grandi eventi sportivi

fiere e congressi

ristoranti al chiuso

Le discoteche restano chiuse.

NUOVA SOGLIA PASSAGGIO DI FASCIA DI COLORE

Saranno i ricoveri ospedalieri a dettare i passaggi di fascia di colore. In zona gialla si arriva con il 10% delle terapie intensive occupate e il 15% dei reparti medici ordinari; in zona arancione, con il 20% delle terapie intensive e il 30% dei reparti medici; in zona rossa si va con più del 30% delle terapie intensive occupate e con più del 40% dei reparti medici.

Scuola, ipotesi possibili sviluppi