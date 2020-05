Decreto legge Rilancio, previsti 370 milioni per riapertura scuole e didattica a distanza

Il governo è al lavoro per il decreto legge “Rilancio”. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, il decreto riguarda anche la scuola. Ecco le ultime indiscrezioni riportate dal documento di lavoro in vista della predisposizione del provvedimento.

Per il 2020 potrebbero arrivare 331 milioni di euro sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Le risorse sono assegnate “secondo le specifiche esigenze di ciascuna istituzione, di interventi di acquisto di servizi professionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico sanitaria e psicologica, per l’acquisto di materiale di protezione e igiene e servizi di lavanderia, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti”.

Inoltre si prevede “lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia”.

Complessivamente si tratta di 370,2 milioni di euro.