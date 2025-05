Decreto PA in Gazzetta Ufficiale, le misure che riguardano la scuola

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 maggio è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge 25 e della legge di conversione n. 69 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.

Il provvedimento introduce misure che riguardano diversi aspetti del sistema educativo e formativo, dal reclutamento del personale all’edilizia scolastica.

È autorizzato lo svolgimento di un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti vacanti e disponibili per l’insegnamento della religione cattolica. Parallelamente, è autorizzata una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano i titoli richiesti e almeno trentasei mesi di servizio, alla quale è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili.

Viene autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 per far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica. Le modalità, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento e i criteri di assegnazione delle risorse agli enti territoriali competenti (comuni e province) saranno stabiliti con decreti ministeriali.

Viene modificata la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che sarà ora formato da trentanove componenti, 3 in più rispetto al passato. I tre nuovi membri saranno designati dal Ministero in rappresentanza di associazioni dei genitori.

Viene infine rafforzata la copertura assicurativa sanitaria integrativa per il personale scolastico con uno stanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro che porta così il finanziamento annuo a 65 milioni per il periodo 2026-2029.

Le modalità di fruizione di questa misura saranno definiti in sede di contrattazione integrativa.