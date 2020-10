Decreto ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la scuola [PDF]

Decreto ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la scuola

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ristori, il dl del 28 ottobre 2020 n 137 contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ci sono anche alcune misure per la scuola, che ricordiamo.

Per quanto riguarda la scuola, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, destinati all’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni.