Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, la VII Commissione del Senato ha approvato alcune significative modifiche all’articolo 1, dedicato alle misure urgenti per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Nello specifico, l’art. 1 interviene sul decreto legislativo n. 66/2017 con tre obiettivi principali:
In base alle precedenti disposizioni, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) si limitava a proporre il numero di ore di sostegno ritenute necessarie, lasciando la decisione finale all’UST. Con la modifica approvata, invece, al GLO viene attribuito il compito di definire direttamente il fabbisogno di sostegno necessario a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione, supportandolo con un’adeguata motivazione pedagogica e funzionale.
Questa novità ridefinisce funzione e responsabilità del Gruppo. La compilazione del PEI assume così un pieno valore tecnico, confermandosi strumento base per la progettazione educativa e per l’individuazione delle misure di sostegno, in coerenza con il modello bio-psico-sociale introdotto dal d.lgs. 66/2017.
Particolare attenzione è stata riservata alle scadenze, introducendo una netta distinzione tra gli alunni con nuova certificazione (o iscritti per la prima volta) e quelli già iscritti e frequentanti:
La riforma mira a garantire la continuità nella determinazione delle ore di sostegno, pur lasciando la possibilità di modificarle qualora emergano nuove esigenze educative, didattiche o funzionali, purché adeguatamente motivate. Resta tuttavia ferma la competenza dell’Amministrazione scolastica in materia di assegnazione dell’organico.
Le modifiche approvate, infatti, incidono sulle procedure di definizione del fabbisogno e sulla governance dell’inclusione, ma non introducono nuove dotazioni organiche né stanziamenti aggiuntivi. Di conseguenza, il rafforzamento del ruolo del PEI e del GLO opera interamente nell’ambito delle risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Le novità introdotte dalla VII Commissione producono importanti conseguenze sul piano organizzativo e amministrativo per le scuole:
Alla luce di questo nuovo quadro normativo, i Dirigenti Scolastici sono chiamati a riorganizzare il calendario delle attività collegiali e amministrative attraverso alcuni passaggi chiave: