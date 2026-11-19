Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, la VII Commissione del Senato ha approvato alcune significative modifiche all’articolo 1, dedicato alle misure urgenti per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Nello specifico, l’art. 1 interviene sul decreto legislativo n. 66/2017 con tre obiettivi principali:

attribuire un peso maggiore al PEI (Piano Educativo Individualizzato);

(Piano Educativo Individualizzato); definire tempi più stretti per la sua elaborazione;

per la sua elaborazione; introdurre strumenti finalizzati a garantire una maggiore continuità didattica.

Il nuovo ruolo del GLO nell’elaborazione del PEI





In base alle precedenti disposizioni, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) si limitava a proporre il numero di ore di sostegno ritenute necessarie, lasciando la decisione finale all’UST. Con la modifica approvata, invece, al GLO viene attribuito il compito di definire direttamente il fabbisogno di sostegno necessario a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione, supportandolo con un’adeguata motivazione pedagogica e funzionale.

Questa novità ridefinisce funzione e responsabilità del Gruppo. La compilazione del PEI assume così un pieno valore tecnico, confermandosi strumento base per la progettazione educativa e per l’individuazione delle misure di sostegno, in coerenza con il modello bio-psico-sociale introdotto dal d.lgs. 66/2017.

Tempistiche di elaborazione





Particolare attenzione è stata riservata alle scadenze, introducendo una netta distinzione tra gli alunni con nuova certificazione (o iscritti per la prima volta) e quelli già iscritti e frequentanti:

Nuovi iscritti o prime certificazioni: per gli studenti che accedono per la prima volta all’istituzione scolastica o che ottengono una nuova certificazione di disabilità, è prevista l’elaborazione di un PEI provvisorio entro il mese di giugno. Il documento andrà poi reso definitivo e approvato entro il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.

per gli studenti che accedono per la prima volta all’istituzione scolastica o che ottengono una nuova certificazione di disabilità, è prevista l’elaborazione di un PEI provvisorio entro il mese di giugno. Il documento andrà poi reso definitivo e approvato entro il 15 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. Alunni già iscritti: per chi frequenta già la medesima istituzione scolastica, la disposizione prevede che il PEI venga predisposto entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente, con la possibilità di aggiornarlo o integrarlo entro le prime due settimane di ottobre.

Finalità della riforma e vincoli di organico





La riforma mira a garantire la continuità nella determinazione delle ore di sostegno, pur lasciando la possibilità di modificarle qualora emergano nuove esigenze educative, didattiche o funzionali, purché adeguatamente motivate. Resta tuttavia ferma la competenza dell’Amministrazione scolastica in materia di assegnazione dell’organico.

Le modifiche approvate, infatti, incidono sulle procedure di definizione del fabbisogno e sulla governance dell’inclusione, ma non introducono nuove dotazioni organiche né stanziamenti aggiuntivi. Di conseguenza, il rafforzamento del ruolo del PEI e del GLO opera interamente nell’ambito delle risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Aspetti operativi per le istituzioni scolastiche





Le novità introdotte dalla VII Commissione producono importanti conseguenze sul piano organizzativo e amministrativo per le scuole:

Rafforzano la funzione programmatoria del PEI, grazie alla rilevazione anticipata delle esigenze degli alunni con disabilità;

Attribuiscono una maggiore responsabilità tecnica al GLO nella definizione del fabbisogno di sostegno.

Gli adempimenti per i Dirigenti Scolastici





Alla luce di questo nuovo quadro normativo, i Dirigenti Scolastici sono chiamati a riorganizzare il calendario delle attività collegiali e amministrative attraverso alcuni passaggi chiave: