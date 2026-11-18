C’è chi aspetta questa data da anni, chi ha già organizzato la propria giornata e chi probabilmente ha trovato una buona ragione per non andare al lavoro o a scuola. A mezzanotte di giovedì 19 novembre 2026 esce finalmente GTA VI, il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose e attese di sempre. Un appuntamento che rischia di trasformarsi in un vero e proprio evento collettivo, capace di condizionare persino la normale routine di milioni di persone. E per chi dovrà tornare alla scrivania o tra i banchi il giorno dopo, le conseguenze potrebbero farsi sentire.

Che cos’è GTA VI e perché tutti ne parlano

Grand Theft Auto VI, conosciuto semplicemente come GTA VI, è il nuovo capitolo della celebre serie sviluppata da Rockstar Games. Si tratta di un videogioco d’azione e avventura a mondo aperto, nel quale i giocatori possono muoversi liberamente all’interno di un vasto ambiente virtuale, partecipando a missioni, esplorando città e seguendo una storia legata al mondo della criminalità.

Un’attesa lunga anni: il mondo si ferma per GTA VI

Non si tratta di una semplice uscita videoludica. GTA VI arriva dopo un’attesa lunghissima, con un precedente capitolo, GTA V, pubblicato nel 2013. Nel frattempo trailer, indiscrezioni, anticipazioni e discussioni sui social hanno alimentato le aspettative di una comunità di appassionati enorme. La portata dell’evento è tale che, soprattutto all’estero, si parla già di possibili assenze dal lavoro per dedicarsi al gioco, tanto da aver coniato espressioni come “GTA Flu”, una sorta di influenza improvvisa che colpirebbe i fan proprio il giorno del lancio. C’è chi potrebbe prendere un giorno di ferie, chi organizzare una notte davanti alla console e chi, più semplicemente, potrebbe trovare qualche scusa per rimandare gli impegni. Il mondo, almeno per una parte dei videogiocatori, sembra pronto a fermarsi.

Come riporta La Repubblica molte aziende in tutto il mondo, in vista dell’uscita del gioco il 19 novembre, anziché affrontare milioni di richieste di ferie dei dipendenti, hanno stabilito che le perdite e le difficoltà sarebbero state minori chiudendo direttamente per un giorno, come in una normale festività comandata.

Venerdì 20 novembre tutti a scuola? Il rischio di una giornata da zombie

E qui entra in gioco il calendario. Perché il lancio di GTA VI è previsto per giovedì 19 novembre, mentre venerdì 20 è già in programma uno sciopero che coinvolge anche il comparto Istruzione e Ricerca. Una coincidenza che potrebbe rendere la giornata particolarmente movimentata. Chi non avrà deciso di aderire allo sciopero potrebbe comunque presentarsi a scuola o al lavoro dopo una notte trascorsa davanti allo schermo, magari con poche ore di sonno e una concentrazione tutt’altro che brillante. Docenti, studenti e lavoratori potrebbero quindi ritrovarsi a fare i conti con una stanchezza insolita, proprio mentre il mondo della scuola è alle prese con una giornata di possibili disagi. Tra chi sciopera, chi gioca e chi ha fatto entrambe le cose, il venerdì rischia di diventare una giornata decisamente particolare.