“Il sistema fiscale e è tutto addosso ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che sono quelli che pagano anche per quelli che evadono. Continuano ad esistere 120 miliardi di evasione fiscale e con l’intelligenza artificiale non è più accettabile. È arrivato il momento di applicare il principio della nostra Costituzione che si chiama progressività e vuol dire che ognuno deve pagare in base alla propria capacità contributiva e chi ha di più, più deve pagare”. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a pochi giorni dallo sciopero generale del 20 novembre contro la Legge di Bilancio 2027, torna a parlare di fisco e tasse.

A Enna, il sindacalista ha ribadito la posizione su un tema che negli ultimi anni, con il Governo Meloni, ha aumentato ulteriormente il gap di trattamento tra dipendenti e liberi professionisti: tra questi ultimi, coloro che hanno una partita Iva forfettaria, ad esempio, si sono visti alzare sensibilmente il massimale di guadagno annuo (fino a 85mila euro, con la prospettiva di arrivare a 100.000) con benefici fiscali considerevoli. Per i dipendenti e pensionati, invece, la detassazione è stata davvero minima: e per loro questo trattamento risulta iniquo, perché come lavoratori con contratto subordinato pagano le tasse sino all’ultimo centesimo.

E questo discorso vale anche per i lavoratori della scuola, dove gli stipendi dei docenti e del personale Ata variano tra i 20mila euro (i collaboratori scolastici precari o appena immessi in ruolo) e i 40mila euro l’anno (i docenti della secondaria a fine carriera).

Landini chiede, quindi, di “abbassare la tassazione ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati e tassare di più la rendita finanziaria, la rendita immobiliare, i profitti – ha aggiunto – Noi proponiamo anche di introdurre un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze, in particolare a quelli che hanno una capacità patrimoniale superiore ai 2 milioni di euro. Parliamo di qualche migliaio di persone nel nostro Paese. Un contributo del 1% su queste ricchezze significa mettere a disposizione di tutti i cittadini e di tutto il paese, 25 miliardi. Quelli di cui abbiamo bisogno per investire nella sanità, nella scuola, nel lavoro, per aumentare i salari, per fare le assunzioni straordinarie che sono necessarie negli ospedali, nelle scuole”.

Il numero uno della Cgil è convinto che “aumentare i salari e le pensioni è l’altra grande questione” e per risolverla va messo mano al “drenaggio fiscale”: serve più che mai, ha aggiunto Landini, ” una riforma che rivaluti automaticamente, ogni anno, le detrazioni e gli scaglioni. Questo significa poter lasciare nelle buste paga e nelle tasche degli italiani qualcosa come 6 miliardi che altrimenti il Fisco si mangia e vengono usati dal governo per marchette e condoni e non per migliorare la condizione di tutti”.