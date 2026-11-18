“Come Unicef Italia abbiamo scelto di dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia, che ricorre il 20 novembre, al diritto alla pace. Oggi più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque nel mondo, vivono in Paesi in cui sono in corso guerre o conflitti violenti. La pace è la condizione di tutti gli altri diritti. Senza pace non c’è scuola, non ci sono cure, non c’è sviluppo. Chiediamo che si fermino i combattimenti, che sia garantito un pieno accesso umanitario e che chi viola i diritti dei bambini ne risponda“. A dirlo è stata la presidente dell’Unicef Italia Stefania Radoccia, a poche ore dalla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, e rappresenta un’occasione per rispettare i diritti di ogni bambina e di ogni bambino.

Sono tantissime le iniziative legate al tema della pace promosse in questi giorni, che coinvolgeranno scuole, biblioteche, amministrazioni comunali, ospedali e servizi dedicati all’infanzia e alle famiglie, offrendo opportunità di riflessione, sensibilizzazione e partecipazione. Riportiamo un elenco prodotto dall’Ansa.

MUSEI-BIBLIOTECHE: il 19 novembre la Biblioteca San Giorgio di Pistoia verrà confermata “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

Il 20 novembre il Muse-Museo delle Scienze di Trento verrà riconfermato “Museo Amico dei bambini” e la Biblioteca all’interno del Muse riceverà il riconoscimento di “Biblioteca Amica delle bambine e dei bambini”.

INIZIATIVA ‘GO BLUE’ – Anche quest’anno prosegue la collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci per l’iniziativa “Go Blue”: i comuni sono invitati a illuminare di blu un monumento o un edificio per sensibilizzare sul tema dei diritti dell’infanzia. Ad oggi quasi 330 Comuni – piccoli e grandi – hanno aderito all’iniziativa. Info su: unicef.it/goblue

Giovedì 19 novembre si terrà a Milano la XXV edizione della Marcia per i diritti “Piccoli Grandi Passi per la Pace-Marciamo per il diritto di crescere liberi” con protagonisti centinaia di bambini, bambine e adolescenti delle scuole della Città Metropolitana di Milano, organizzata da Unicef Milano e dalla Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Milano.

Lo stesso giorno, l’Unicef Italia e l’Istat presentano la pubblicazione di ‘Storie di dati – i diritti dei bambini e degli adolescenti’ alla Camera dei Deputati, con gli interventi di: l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (promotrice dell’iniziativa), Stefania Radoccia, presidente dell’Unicef Italia, Francesco Maria Chelli, presidente dell’Istat e Cristina Freguja, direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell’Istat.

INIZIATIVE NEGLI STADI – Dal 27 al 30 novembre, in occasione della 13a Giornata di Campionato della Lega Serie A e della 14° Giornata della Lega serie B – Il mondo del calcio scenderà in campo a fianco dell’Unicef con lo slogan “Io ci sono – Per ogni bambino”.

NOTTI BIANCHE – Il 19 novembre torna anche la Notte Bianca delle Fiabe, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale che, per la sua seconda edizione, trasformerà più di 400 tra nidi e scuole dell’infanzia in luoghi di incontro, lettura e condivisione, aperti alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Dopo il successo della prima edizione, la città si prepara a una nuova serata di letture ad alta voce, racconti e storie da ascoltare insieme, dalle 17 alle 20, per celebrare il valore della fantasia, della narrazione e della lettura fin dai primi anni di vita.

A rendere ancora più speciale questa seconda edizione sarà la partecipazione di numerosi artisti, attori, illustratori e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e la propria voce per leggere fiabe e racconti alle bambine e ai bambini. Tra loro Eleonora Cadeddu, Monica Ward, Mariachiara Di Giorgio, Marco Rossetti, Chiara e Giulia Taccioli, Claudia Zanella, Regina Orioli e Kalina Muhova.

Secondo gli organizzatori dell’iniziativa capitolina, “ogni bambina e ogni bambino hanno diritto ad accedere alla cultura, alla bellezza e alle opportunità educative. Un appuntamento che valorizza anche il ruolo dei nidi e delle scuole dell’infanzia come luoghi aperti ai territori, capaci di costruire relazioni tra famiglie, comunità educanti e città. Anche quest’anno saranno coinvolte le librerie indipendenti romane, attraverso voucher destinati all’acquisto di libri e albi illustrati per arricchire le biblioteche delle scuole”.

“Le fiabe sono una cosa seria – ha detto Claudia Pratelli, assessora alla Scuola di Roma Capitale – aiutano le bambine e i bambini a conoscere il mondo, a dare un nome alle emozioni, a immaginare ciò che ancora non esiste”.