Pei 2026, come compilarlo? Il GLO, la progettazione inclusiva e gli errori da evitare – DIRETTA ORE 16.00 con Impellizzeri e Perdichizzi

Indice SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Prima di progettare, occorre osservare. Un consiglio da tenere a mente sempre, ma in particolare quando si tratta di compilare il PEI (Piano Educativo Individualizzato), il documento che promuove l’inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale. Un tema che La Tecnica della Scuola segue da anni con particolare attenzione (anche attraverso la sua piattaforma di corsistica) e che con il nuovo anno scolastico torna d’attualità.

Qual è il ruolo del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione)? In cosa consiste la progettazione inclusiva, e come svilupparla al meglio? Quali sono gli errori da evitare per non compromettere uno strumento fondamentale per la vita scolastica – e non solo – degli studenti con disabilità? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti e le famiglie, e sulle quali è essenziale seguire i consigli degli esperti, per evitare di compromettere il lavoro svolto, e con esso il futuro dei ragazzi interessati.

A rispondere a queste domande, nella nostra diretta di oggi – mercoledì 23 settembre, ore 16.00 – saranno Salvatore Impellizzeri, dirigente scolastico, e Katia Perdichizzi, docente ed esperta di inclusione. Nel corso della trasmissione i tecnici risponderanno alle domande e chiariranno i dubbi degli spettatori sul PEI, senza trascurare nessun aspetto di questo appuntamento così importante. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.