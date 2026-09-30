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30.09.2026
Aggiornato alle 17:02

Integrazione, Valditara: “Quasi 185mila stranieri nei corsi di italiano, mai così tante risorse per i CPIA”

Redazione
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Indice
I numeri dei corsi
La rete dei CPIA
Le risorse stanziate

Quasi 185 mila stranieri hanno frequentato, nell’anno scolastico 2025/2026, i corsi di alfabetizzazione e di italiano all’interno del sistema di istruzione degli adulti, che coinvolge complessivamente 337 mila persone. Lo rende noto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, secondo cui l’integrazione passa anche, e soprattutto, dalla conoscenza della lingua italiana: il dl Scuola approvato di recente estende inoltre la promozione dell’apprendimento della lingua anche ai genitori dei giovani di origine straniera in maggiore difficoltà con gli studi.

I numeri dei corsi

Secondo le ultime rilevazioni del Ministero, gli iscritti ai percorsi del sistema di istruzione degli adulti sono stati complessivamente 337.045. Di questi, 184.946 hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione rivolti agli stranieri, attraverso oltre 10 mila percorsi attivati (3.690 di livello A1 e 6.372 di livello A2). Altri 64.392 adulti hanno seguito i percorsi per il conseguimento del titolo del primo ciclo, mentre 87.707 hanno frequentato quelli di secondo livello.

La rete dei CPIA

La rete raggiunge oggi 594 Comuni e 108 Province, con 130 CPIA, 692 sedi associate e 1.504 sedi operative presso le scuole secondarie di secondo grado. L’organico relativo ai percorsi di alfabetizzazione e di primo livello è passato da 5.193 posti nel 2021/2022 a 5.687 nel 2025/2026, con un incremento di 494 unità. È cresciuto anche il Fondo di funzionamento medio per CPIA, salito da 20.858 euro nel 2021/2022 a 66.884 euro nell’ultimo anno scolastico.

Le risorse stanziate

Al rafforzamento della rete sono stati destinati negli ultimi anni 11 milioni di euro PNRR per i laboratori Scuola 4.0, 40 milioni PNRR contro la dispersione scolastica, quasi 29 milioni di fondi FAMI per la formazione civico-linguistica e 20 milioni del Programma nazionale 2021-2027, oltre a circa 13 milioni per il potenziamento dell’italiano nelle classi con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati e ulteriori 14 milioni nell’ultimo decreto legge. “Per l’integrazione dei giovani stranieri mai così tante risorse e mai così tante iniziative”, ha concluso Valditara.

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