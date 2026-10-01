Decreto scuola 170: tetto del 30% di stranieri come già annunciato; la classe di iscrizione non sarà determinata dall’età anagrafica ma verrà decisa dal collegio dei docenti

Pubblicato nella GU del 30 settembre il decreto legge 170 che contiene disposizioni per la scuola.

Le misure sugli alunni stranieri sono contenute negli articoli 12 e 13

Innanzitutto viene stabilito che le scuole del sistema nazionale d’istruzione sono tenute a segnalare tempestivamente ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori o tutori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica e il percorso educativo dell’alunno.

I servizi sociali predispongono un percorso personalizzato che prevede lo svolgimento gratuito di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzato al raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore ad A2.

Sono esentati i soggetti con gravi e certificate limitazioni dell’apprendimento (dovute ad età, patologie o disabilità) o con particolari esigenze motivate.

L’inottemperanza ingiustificata e persistente al percorso d’alfabetizzazione, a seguito di formale diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del CPIA, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto.



Sempre l’articolo 12 stabilisce che, fatte salve certificate ragioni sanitarie o didattiche, è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto o in modi che non consentano l’identificazione del viso.

La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro (applicata ai genitori se il committente è un minore), accertata dal dirigente scolastico e irrogata dal Prefetto. Le scuole devono adeguare i propri Regolamenti di istituto.

L’articolo13 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, per garantire la qualità didattica e una composizione equilibrata, viene introdotta la regola per cui in ciascuna classe prima non si può superare la soglia del 30% di studenti stranieri con specifici requisiti: