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Attualità
01.10.2026
Aggiornato alle 13:20

Decreto scuola 170: tetto del 30% di stranieri come già annunciato; la classe di iscrizione non sarà determinata dall’età anagrafica ma verrà decisa dal collegio dei docenti

Reginaldo Palermo
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Pubblicato nella GU del 30 settembre il decreto legge 170 che contiene disposizioni per la scuola.
Le misure sugli alunni stranieri sono contenute negli articoli 12 e 13

Innanzitutto viene stabilito che le scuole del sistema nazionale d’istruzione sono tenute a segnalare tempestivamente ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori o tutori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica e il percorso educativo dell’alunno.
I servizi sociali predispongono un percorso personalizzato che prevede lo svolgimento gratuito di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzato al raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore ad A2.
Sono esentati i soggetti con gravi e certificate limitazioni dell’apprendimento (dovute ad età, patologie o disabilità) o con particolari esigenze motivate.
L’inottemperanza ingiustificata e persistente al percorso d’alfabetizzazione, a seguito di formale diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del CPIA, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto.

Sempre l’articolo 12 stabilisce che, fatte salve certificate ragioni sanitarie o didattiche, è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto o in modi che non consentano l’identificazione del viso.
La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro (applicata ai genitori se il committente è un minore), accertata dal dirigente scolastico e irrogata dal Prefetto. Le scuole devono adeguare i propri Regolamenti di istituto.

L’articolo13 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, per garantire la qualità didattica e una composizione equilibrata, viene introdotta la regola per cui in ciascuna classe prima non si può superare la soglia del 30% di studenti stranieri con specifici requisiti:

  • Scuola primaria: Il tetto riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
  • Scuola secondaria (I e II grado): Il tetto si applica agli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici.
  • Iscrizioni in corso d’anno: Per gli inserimenti in corso d’anno o in classi successive, il limite del 30% si applica già a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    Se le domande d’iscrizione superano il limite del 30%, gli Uffici scolastici territoriali concordano con i dirigenti le misure organizzative necessarie per distribuire equamente gli studenti tra le scuole vicine, rispettando il criterio di prossimità al domicilio e le esigenze familiari.
    Nel caso in cui non sia comunque possibile rispettare la soglia, viene istituito un fondo finanziario (3,4 milioni di euro nel 2027 e oltre 14,1 milioni di euro annui dal 2028) destinato a finanziare attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana.
    Ciascun Ufficio scolastico territoriale dovrà anche individuare un referente con funzioni di vigilanza sul diritto allo studio e coordinamento con le famiglie e le scuole.

    Viene infine modificato il DPR 394/1999: la classe di inserimento dello studente straniero non è più rigidamente legata all’età anagrafica, ma viene individuata direttamente con delibera del Collegio dei docenti.
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Il decreto legge 170 sulle misure per la scuola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Confermato il tetto del 30% di alunni stranieri. Professionali e tecnici diventano licei – TESTO

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