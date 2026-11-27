Nel dibattito sul decreto scuola entra la proposta di istituire un osservatorio sui libri di testo. A prendere posizione contro è la Gilda degli Insegnanti, che in una nota diffusa il 27 novembre parla di rischio censura e rivendica la libertà di insegnamento.

L’osservatorio sui manuali

L’iniziativa, nata come emendamento e poi trasformata in ordine del giorno su cui il governo ha espresso parere favorevole, è stata presentata da Fratelli d’Italia durante l’esame del provvedimento alla Camera. Il testo impegna l’esecutivo a valutare l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e senza nuovi oneri, di un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo. L’organismo sarebbe composto da esperti nominati dal ministro, senza compensi né rimborsi, con il compito di segnalare a scuole ed editori i contenuti non conformi alle indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali.

Le critiche della Gilda

A intervenire è il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana: “In democrazia non esistono censure, queste appartengono ad un passato che è solo una pagina negativa della nostra storia”. Secondo il sindacato, la libertà d’insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costituzione è “sacra” e la scelta dei manuali deve essere guidata solo da ragioni didattiche, con la politica fuori. Castellana sostiene che dietro fini ideologici possano nascondersi anche grandi interessi editoriali, e aggiunge: “Solo i regimi comunisti o nazifascisti prevedevano commissioni per valutare i manuali di storia! Non siamo in un regime, ma alcune proposte di censura ci riportano indietro di cento anni”.

Il caso che ha acceso lo scontro

La discussione segue le polemiche sul manuale di storia “Trame del tempo 3“, edito da Laterza, criticato da esponenti di Fratelli d’Italia e dal ministro Giuseppe Valditara, secondo cui ritirarlo sarebbe opportuno, pur precisando che in Italia non c’è una valutazione governativa sui libri adottati e che sarebbe antidemocratico impedire a un ministro di esprimere la propria opinione. L’editore Alessandro Laterza ha risposto che il tema è di principio, cioè se un ministro possa intervenire su un libro di testo. Anche la FLC CGIL aveva parlato di tentativo di censura di Stato. Fratelli d’Italia, con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, rivendica invece l’esigenza di manuali non piegati all’impostazione ideologica degli autori. Il confronto resta aperto tra politica, sindacati ed editori.